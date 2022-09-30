إعادة فتح محور 26 يوليو بعد غلقه على مدار 12 ساعة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إعادة فتح محور 26 يوليو للقادمين من مدينة 6 أكتوبر في اتجاه «ميدان لبنان» مرة أخرى، بعد غلقه بشكل عرضي على مدار الـ 12 ساعة الماضية بالتزامن مع استكمال الأعمال الخاصة بتطوير ورفع كفاءة وأيضًا توسعة المحور.

سبب الغلق على مدار 12 ساعة

وكشفت الإدارة العامة للمرور، في بيان لها رسمي، أصدرته منذ يومين ونشرته على صفحة وزارة الداخلية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن سبب غلق محور 26 يوليو عرضيًا للقادمين من 6 أكتوبر، يرجع إلى تنفيذ الأعمال الخاصة برفع الكمر الخرساني لأحد الكباري في تقاطع طريق «أبراج الكهرباء» مع محور 26 يوليو في نفس موقع موقع «نفق الأمن المركزي»، وهو الذي تم هدمه.

وأوضحت أن الغلق اليوم بدأ في تمام الساعة 12 من بعد منتصف الليل ولمدة 12 ساعة كاملة، حيث عاد محور 26 يوليو للعمل بشكل طبيعي منذ قليل، وتم إجراء خلال هذه المدة رفع عدد 6 كمرات خرسانية.

إعادة غلق محور 26 يوليو يوم الجمعة المقبل

وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم غلق محور 26 يوليو بشكل عرضي للقادمين من 6 أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان مرة أخرى يوم الجمعة القادم الموافق 7 من شهر أكتوبر المقبل، بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الساعة 12 من ظهر يوم الجمعة من أجل استكمال الأعمال ورفع عدد 6 كمرات خرسانية أخرى.