عودة حركة المرور إلى طبيعتها في اتجاه ميدان الرماية بعد تعطل سيارة نقل

أعاد رجال الإدارة العامة للمرور الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى أمام حركة السيارات في منطقة الرماية، بعدما تعطلت سيارة نقل بمقطورة في الاتجاه القادم من بوابات الصحراوي باتجاه الرماية، وتسببت في وجود كثافات مرورية على الطريق.

بلاغ إلى رجال الشرطة

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بتعطل سيارة نقل بمقطورة في الاتجاه القادم من بوابات الصحراوي باتجاه الرماية، وعقب البلاغ انتقل رجال الشرطة ورجال المرور إلى مكان البلاغ.

كثافات مرورية بسبب تعطل السيارة

وتبين أنّ تعطل السيارة تسبب في وجود كثافات مرورية على الطريق، واستعان رجال المرور بالأوناش المرورية، ونقلت السيارة من الطريق وأُعيدت الحركة المرورية إلى طبيعتها مرةً أخرى أمام حركة السيارات.

وتعزّز الإدارة العامة للمرور وجودها على الطرق والمحاور الرئيسية؛ لمنع أي كثافات مرورية وإزالة أي أعطال أمام حركة السيارات؛ للتسهيل على المواطنيين للوصول إلى الأماكن التي يقصدونها.

كما شنّت حملات مرورية مكبرة؛ لرصد المخالفات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالقاهرة الكبرى؛ للحد من الحوادث ومنع قيادة السيارات تحت تأثير المخدرات.