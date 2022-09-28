تحويلات مرورية بسبب استكمال أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

أعلنت الإدارة العامة للمرور، تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور 26 يوليو، من خلال تنفيذ أعمال رفع الكمر الخرساني لكوبري تقاطع طريق أبراج الكهرباء مع المحور بنفس موقع نفق الأمن المركزي الذي جرى هدمه، وذلك أعلى الاتجاه الآتي من مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان «بإجمالي عدد 12 كمرة».

الطرق المغلقة

وقالت الإدارة العامة للمرور، إنه سيكون هناك غلق عرضي في محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان، وتحويل الحركة المرورية إلى منزل محور 26 يوليو المؤدي إلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في اتجاه محطة الرسوم.

وعلى القادم من مدينة 6 أكتوبر ويرغب في الوصول إلى ميدان لبنان، استخدام الطريق الدائري القوس الغربي ومنه إلى منزل الدائري المؤدي إلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان أو استخدام محور أحمد عرابي.

مواعيد أعمال رفع الكمر الخرساني

وسوف تكون أعمال رفع الكمر الخرساني على النحو التالي:

رفع 6 كمرات خرسانية اعتبارًا من الساعة 12.5 صباح يوم الجمعة المقبل وحتى الساعة 12 ظهرًا ذات اليوم.

رفع 6 كمرات خرسانية اعتبارًا من الساعة 12.5 صباح يوم الجمعة الموافق 7/10/2022 وحتى الساعة 12 ظهراً ذات اليوم.

ومن جانبها تعيين الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.