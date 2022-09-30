أحد خريجي بناة مصر الرقمية: المبادرة فرصة أمام الشباب لتغيير حياتهم 

تمنح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فرصا تدريبية لكافة الطلاب والخريجين لدراسة علوم المستقبل وتأهيلهم بشكل جيد لسوق العمل، أبرز تلك المبادرات هي مبادرة بناة مصر الرقمية، وهي منحة مجانية تهدف إلى بناء كوادر تقنية عالية التخصص وتنمية القدرات الإبداعية للشباب المصري، من طلاب كليات الهندسة وعلوم الحاسب في عدة مجالات منها علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلم الروبوتات والأتمتة والفنون الرقمية.

مسار الذكاء الاصطناعي

يقول زياد هشام أحد خريجي الدفعة الأولى لمبادرة بناة مصر الرقمية والأول على طلبة مسار الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، إن هناك فرصة عظيمة أمام الشباب المصري لتطوير مستقبلهم، وتغيير مسار حياتهم عبر الدراسة في مبادرة بناة مصر الرقمية، مشيرا إلى تخرجه من كلية هندسة حاسبات بالجامعة الأمريكية في القاهرة دفعة يونيو 2020، وبعد التخرج تدرب في واحدة من الشركات كمطور تطبيقات، مشيرا إلى تعرفه على مبادرة مستقبلنا رقمي وقرر الالتحاق بها.

مستقبلنا رقمي تقدمها وزارة الاتصالات ‏تحت رعاية الرئيس

وأضاف هشام لـ«الوطن»، أن مبادرة مستقبلنا رقمي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ‏تحت رعاية الرئيس السيسي، ‏ومن خلال المبادرة استطاع الحصول على ‏شهادة ‏في تحليل البيانات، مما ساهم ذلك في منحه فرصة الالتحاق بمبادرة بناة مصر الرقمية، حيث تم قبوله في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وأضاف: «أكثر ما يميز مبادرة بناة مصر الرقمية هي إنها برنامج كامل متكامل والتركيز ليس على المواد الأكاديمية في الماجستير مع جامعة عالمية مرموقة، ولكن ‏على التدريب التقني بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

وتابع هشام لـ «الوطن»، أن مبادرة بناة مصر الرقمية، تهتم بشكل كبير بتنمية المهارات القيادية والإدارية: «الحمد لله اتممت الدراسة بنجاح ‏وكنت من الأوائل ‏وبفضل المبادرة لدي الفرصة لاختار ما بين عروض عمل كثيرة، بينها عرض ‏من شركة ناشئة وعرض في قطاع البنوك وآخر في شركة ‏استشارية عالمية».