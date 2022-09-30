محافظ بورسعيد يشارك في ماراثون مبادرة «سبتمبر شهر الأخلاق»

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في ماراثون رياضي ضمن مبادرة «سبتمبر شهر الأخلاق» ببورسعيد، في ختام شهر سبتمبر الجاري، والتابع لإحدى المؤسسات الخيرية، حيث تقدم المحافظ الماراثون وشارك الأطفال فيه بالزلاجات والدراجات الهوائية.

مشاركة واسعة في الماراثون

وقال محافظ بورسعيد إن ما يميز هذا الماراثون ويعطيه طبيعة فريدة هو مشاركة قوى بورسعيد التنفيذية والشعبية والرياضية والدينية والمجتمع المدني، داعيا إلى ممارسة الرياضة فهي تحمي الأجيال الحالية من الأفكار المتطرفة، وتساعدهم على التمتع بالأخلاق الحسنة، وتؤكد على المشاركة المجتمعية.

الدعوة للأخلاق نتيجة كفاح سنوات

وأضاف محافظ بورسعيد أن الدعوة للأخلاق جاءت ليست فقط من المؤسسة بل من أبنائها من الأسر الأولى بالرعاية في مناطق كانت بالأمس هي الأخطر، واليوم هي الأفضل، وهذا التحول الكبير لم يكن وليد لحظة بل سنوات طويلة من الكفاح لتقديم أول تجربة حقيقية لتوأمة المجتمع المدني مع المحلي بمشروع «كشك أخلاق».

حضر الماراثون العديد من الشخصيات العامة والشخصيات الرياضية، وتعالت هتافات الأطفال المشاركين في مبادرة «سبتمبر شهر الأخلاق».