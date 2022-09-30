رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

محافظ بورسعيد يشارك في ماراثون مبادرة «سبتمبر شهر الأخلاق»

كتب:

هبة صبيح
01:20 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
مارثون رياضي ببورسعيد 

مارثون رياضي ببورسعيد 

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في ماراثون رياضي ضمن مبادرة «سبتمبر شهر الأخلاق» ببورسعيد، في ختام شهر سبتمبر الجاري، والتابع لإحدى المؤسسات الخيرية، حيث تقدم المحافظ الماراثون وشارك الأطفال فيه بالزلاجات والدراجات الهوائية.

مشاركة واسعة في الماراثون 

وقال محافظ بورسعيد إن ما يميز هذا الماراثون ويعطيه طبيعة فريدة هو مشاركة قوى بورسعيد التنفيذية والشعبية والرياضية والدينية والمجتمع المدني، داعيا إلى ممارسة الرياضة فهي تحمي الأجيال الحالية من الأفكار المتطرفة، وتساعدهم على التمتع بالأخلاق الحسنة، وتؤكد على المشاركة المجتمعية. 

الدعوة للأخلاق نتيجة كفاح سنوات

وأضاف محافظ بورسعيد أن الدعوة للأخلاق جاءت ليست فقط من المؤسسة بل من أبنائها من الأسر الأولى بالرعاية في مناطق كانت بالأمس هي الأخطر، واليوم هي الأفضل، وهذا التحول الكبير لم يكن وليد لحظة بل سنوات طويلة من الكفاح لتقديم أول تجربة حقيقية لتوأمة المجتمع المدني مع المحلي بمشروع «كشك أخلاق».

حضر الماراثون العديد من الشخصيات العامة والشخصيات الرياضية، وتعالت هتافات الأطفال المشاركين في مبادرة «سبتمبر شهر الأخلاق».

اقرأ المزيد:

ياسمين صبري: الأخلاق هي أهم حاجة.. والتعلق سبب معاناة الإنسان

محافظ بورسعيد: تشكيل لجان من «الحوكمة» لمتابعة استعدادات المدارس للعام الجديد

الأقصر تنهي استعداداتها لانطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة اليوم

تفاصيل أكبر مارثون دراجات هوائية في 2022.. «ينطلق من العاصمة الإدارية»
بقلم هبة صبيح