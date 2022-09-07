محافظ الجيزة: ساحات انتظار ومواقع خدمية جديدة في ترعة الزمر

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ضرورة المتابعة الدورية للحالة العامة للمناطق المحيطة بالساحات والمحال والمطاعم الحضارية، التي تم إنشاؤها أسفل محور الفريق كمال عامر، والتأكد من التزام المستفيدين من تلك البارتشن والساحات بالحفاظ على حالة النظافة والشكل الحضاري بمحيط المنشأة التابعة له ووضع صناديق القمامة؛ لتسهيل عملية جمع المخلفات في ضوء حرص المحافظة على التوسع في وضع الصناديق أمام المنشأت التجارية لعدم وصول المخلفات لنهر الطريق.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية خلال تفقدة الساحات والمواقع الخدمية أسفل محور كمال عامر بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية، إلى أنه من غير المقبول وجود أتربة أو مخلفات أو تدني لحالة النظافة بمحيط تلك الساحات والحفاظ على الشكل الحضاري اللائق لها.

المرور الدوري على الساحات بالكامل للتأكد من كفاءتها

وأوضح «راشد»، أنه تم إنشاء ساحات انتظار للمركبات وجراجات ومواقع خدمية جديدة أسفل المحور أمام شوارع العدوى سليم والدكتور، لاستكمال المنظومة الحضارية التي بدأتها المحافظة باستغلال المواقع أسفل الساحات لتلاشي إلقاء المخلفات بها؛ لتعكس المظهر اللائق للطريق، موجها رئيس حى العمرانية بضرورة المرور الدوري على الساحات بالكامل للتأكد من كفاءتها.

وكلف محافظ الجيزة بالتنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى؛ لرفع كفاءة واستكمال تطوير متفرعات طريق ترعة الزمر بالعمرانية لخدمة الحركة المرورية بالقطاع بالكامل في إطار التعاون المثمر بين المحافظة والجهاز.

الانتهاء من رفع كفاءة الطريق

وتفقد محافظ الجيزة أعمال إنشاء مصعد كهربائي لكوبري مشاة ترعة الزمر؛ للتسهيل على المواطنين عبور الطريق، مشيرًا إلى أن المحافظة انتهت من أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطريق من ميدان الحسنينة وحتى مطلع كوبري العمرانية؛ لتحسين حركة سير المركبات القادم والمتجه إلى الكوبرى لتحقيق السيولة المرورية.

كما كلف مديرية الإسكان بدراسة استغلال الساحات الكائنة أسفل المحور بجوار مركز شباب المنيب لإنشاء مواقع خدمية.