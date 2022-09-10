تنسيق المعهد الفني الصحي 2022 ..أماكن شاغرة بفني تمريض القاهرة

يترقب نحو 200 ألف طالب وطالبة سجلوا رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022، الإعلان عن الحدود الدنيا لتنسيق المعهد الفني الصحي 2022، وغيرها من المعاهد الفنية للتمريض، كمعهد فني تمريض القاهرة.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، إنه يجري الآن فرز رغبات المرحلة وتوزيع الطلاب وفقاً للأعداد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، موضحاً أنه فور الانتهاء من أعمال الفرز سيتم الإعلان عن نتيجة التنسيق.

تنسيق المعهد الفني الصحي 2022

وأكد عطا، أن نتيجة تنسيق المعهد الفني الصحي 2022، مرتبطة بعدد الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات 2022، لافتا إلى أن التوزيع الإقليمي للطلاب على المعاهد الفنية للتمريض وكليات التمريض، يخضع للقواعد التي حددها المجلس في هذا الشأن.

تنسيق الجامعات 2022

والجدير بالذكر، أن المعهد الفني الصحي يتميز بضمه العديد من الأقسام العلمية، وتتمثل في أقسام التمرض والأسنان والتغذية العلاجية والتخدير والعظم والبصريات والأشعة والتصنيع الدوائي، والإرشاد والمختبرات الطبية والتثقيف الصحي، وغيرها من الأقسام.

الأماكن الشاغرة بالمعاهد الفنية للتمريض لطلاب شعبة علمي علوم

** فني تمريض السويس

**فنى تمريض أورام القاهرة

** فنى تمريض أسوان

**فنى تمريض مستشفى تخصصي عين شمس

**فنى تمريض القاهرة

** فني تمريض حلوان

**فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية