ضبط شخص لاتهامه بسرقة شقة بالقاهرة.. «كسر بالباب كشف عن الجريمة»

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، كشف ملابسات واقعة سرقة شقة في منطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة من خلال أسلوب كسر الباب.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مدير إحدى شركات صيانة المشروعات- مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة «شاشة تليفزيون - هاتفين محمول - مبلغ مالى - لاب توب» من داخلها.

كسر في باب الشقة

وأشار البيان، إلى أنه تبين وجود كسر بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الباب»، كما اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة المساكن، وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه «سيئ النية»، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة شخصين بالقاهرة

وفي واقعة أخرى، واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط «شخصين - مقيمين بمحافظة جنوب سيناء»، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق.

وعثر بحورة المتهمين على «كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول»، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.