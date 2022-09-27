«الداخلية» تضبط 169 قطعة سلاح ناري و260 قضية مخدرات في يوم واحد

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 169 قطعة سلاح ناري بحوزة 136 متهما، وتنفيذ 89 ألفا و688 حكمًا قضائيًا.

161 قطعة سلاح ناري بحوزة 141 متهما

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط تشكيلين عصابيين، و260 قضية مخدرات، و37 متهمًا هاربًا، و14 متهمًا بأعمال البلطجة، وضبط 332 دراجة نارية مخالفة، وضبط 25 ألفا و897 مخالفة مرورية متنوعة، كما تمّ إعادة 3 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها.

فحص 47 من سائقي السيارات على الطرق السريعة

وجرى فحص 47 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 7 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.