«الهجرة»: تخفيضات تصل إلى 20% على تذاكر الطلاب العائدين إلى الصين

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الموافقة على طرح تذاكر طيران مخفضة للطلبة المصريين الدارسين في جمهورية الصين الشعبية العائدين للدراسة، على متن رحلات الشركة الوطنية «مصر للطيران»، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.

الجندي: حزمة تسهيلات للمصريين في الخارج

وأضافت جندي، أن تلك الخطوة تأتي بالتنسيق مع الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، لتقديم حزمة من المحفزات للمصريين في الخارج، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزارة الهجرة بدعم المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، واستجابة لطلبات شباب الدارسين في الصين.

وأشارت إلى أن هناك تخفيضات للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، تصل إلى 20٪؜ من سعر التذكرة المعلن من مصر للطيران ولا تشمل التحاليل والحجر الصحي، لكل من الرحلات الأسبوعية كل ثلاثاء إلى مدينة هانزو الصينية ورحلة الخميس إلى مدينة جوانزو الصينية.

تقديم المزيد من العروض للدارسين بالخارج

ولفت إلى أن نسبة التخفيض سيتم مراجعتها بشكل دوري من قبل الشركة، لدراسة إمكانية تقديم المزيد من العروض وفقا للأماكن المتاحة، على أن يتم الحصول على التخفيض للدارسين بالخارج، بتقديم صورة فيزا لغرض الدراسة و صورة ID الجامعة الصينية.

وقدمت وزيرة الهجرة، الشكر للفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، على التعاون والتنسيق السريع للوصول لهذه الأسعار المخفضة للطلاب الدارسين بالخارج، ولسرعة الاستجابة من أجل توفير مزايا تحفيزية لأبناء الوطن بالخارج وعائلاتهم خلال زياراتهم لوطنهم، في إطار حزمة متكاملة مقترحة من الوزارة سيجري عرضها على مجلس الوزراء.