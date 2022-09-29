«مركز الطفل»: ملتقى الثقافة والتعليم يعزز مفهوم التنمية المستدامة

قال محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إنّ هناك رؤية مهمة جدا للدولة والشراكات بين عدد الوزارات المختلفة مثل «الثقافة، والتربية والتعليم، والتضامن، والبيئة، والأوقاف» في مختلف القطاعات، خاصة فيما يخص الأطفال، متابعا: «هناك توجيهات من الوزراء المعنيين بالتعاون، وفكرنا في ملتقى للثقافة والتعليم والبيئة، وبدأت الفكرة من الثقافة والتعليم، وطلبنا أن تكون البيئة موجودة».

وأضاف ناصف، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «يستهدف الملتقى تعزيز التنمية المستدامة، وشارك في ملتقى البيئة والطفل الشاعر والمسرحي أحمد سراج ممثلا ومنسقا من التربية والتعليم، والدكتورة رحاب يوسف منسقة من وزارة البيئة، وبدأنا نجتمع ونفكر ما سيكون عليه شكل اليوم».

مسرحية عسل ونار

وتابع رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، أنّ الملتقى شهد مجموعة أفكار وأنشطة مختلفة، حيث ألّف أحمد سراج مسرحية عسل ونار التي تغطي مجموعة الأفكار الموجودة في التغيرات المناخية بشكل كبير، مثل الاقتصاد الأخضر وشُح المياه.

وأكد أنّه جرى تنظيم ندوة ومجموعة ورش من البيئة، والمركز القومي لثقافة الطفل شارك بالمعرض ومعرض لوحات أطفالنا في إطار مصر ترسم، حيث نعمل عليه منذ شهر يونيو، وهناك الابتكارات المتعاملة مع البيئة للأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير والفائزين بجوائز المبدع الصغير.

وواصل: «هناك أيضا موسيقى وفنون شعبية وورش، وجمعنا كل هذه الأشياء وبدأنا ننظم برنامجا ونتدرب عليه، مثل مسرحية عسل ونار مع المخرج ناصر عبدالتواب من مركز القومي لثقافة الطفل».

ملتقى يستهدف جيلين

ولفت إلى أنّ الملتقى يستهدف جيلين في منتهى الأهمية وهما الجيل حتى سن 24 عاما، والجيل حتى 15 عاما: «نتحدث عن جيلين في منتهى الأهمية ولهما مفاهيمها الخاصة، على المستوى التكنولوجي والأفكار والقيم».

وأوضح أنّ الجيل الصغير له مشروعه الخاص، ومن ثم يجب تعزيز مفاهيم البيئة المستدامة ومحور البيئة، وهو ما يؤدي إلى تجنب الانبعاثات الضارة والدخان وقطع الأشجار، أما الجيل الأكبر، فهو يعي مصلحته جيدا ويعرف ما سيفعل جيدا، ويحتك بالواقع أكثر منا، وبالتالي يجب تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة لديهم.