عاجل.. ارتفاع ضحايا تفجير مركز تعليمي بأفغانستان إلى 23 شخصًا

أعلنت الشرطة الأفغانية، ارتفاع عدد الضحايا إلى 23 شخصا وإصابة 36 آخرين في حادث هجوم انتحاري علي مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية، كابول، وفقا لما نقلته شبكة «سي إن إن» في نبأ عاجل.

وقال خالد زدران المتحدث باسم شرطة كابول، إن الانفجار وقع داخل المعهد أثناء قيام الطلاب بتأدية الامتحان.

من جانبه، قال عبده غياس مومند، أحد الأطباء بمستشفى علي جنة، إن العديد من الضحايا كانوا من الفتيات.

مقتل شخصين وإصابة العشرات بجروح داخل انفجار محل بيع حلوي

وعلى جانب آخر، قُتل شخصان على الأقل وأصيب العشرات بجروح، إثر وقوع انفجار داخل أحد المحالات بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وقال السلطات الباكستانية، إن الانفجار وقع في محل بيع الحلوى في بلدة كوهلو، مضيفة أن السلطات قامت بنقل المصابين إلى مستشفى قريب من موقع الانفجار، كما وصلت عناصر من الشرطة إلى المنطقة فور سماع الانفجار، وتجري الشرطة حاليا تحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.