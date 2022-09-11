صحفي باكستاني لـ«الوطن»: أي حادث داخل أفغانستان له تأثير على بلادنا

قال الصحفي الباكستاني فرحان نيازي، إن مواطني أفغانستان وباكستان، يشتركان في نفس النوع من الثقافة والقيم، وأي حادث داخل أفغانستان له تأثير على باكستان، منذ غزو الاتحاد السوفييتي لأفغانستان في عام 1979، تلاه ظهور طالبان في التسعينيات، وواجهت باكستان كونها دولة مجاورة لأفغانستان أنواعا مختلفة من التداعيات، أبرزها الحرب على الإرهاب.

اتخذنا القرار الصحيح لكبح التشدد في المنطقة

وأضاف فرحان لـ«الوطن»: «لدى شعب باكستان آراء متباينة حول هذه الحرب، يعتقد البعض أنها لم تكن حربنا، وإنما كانت مجرد أجندة خارجية، لذلك اتخذت باكستان خيارا خاطئا لتكون جزءا من هذا الصراع، بينما جادلت مجموعات باكستانية أخرى بأننا اتخذنا القرار الصحيح لكبح التشدد في المنطقة».

وتابع: «وواجهت باكستان موجة إرهابية طويلة في البلاد، قُتل أكثر من 77 ألف شخص بما في ذلك أفراد الأمن وإنفاذ القانون بوحشية على أيدي الإرهابيين، الذين ينتمون إلى مدرسة فكرية تعتقد أن قرار باكستان بالانضمام إلى الحرب على الإرهاب كان قرارا خاطئا وأن شعب باكستان والقوات المسلحة كذلك، فهم، من وجهة نظر الإرهابيين، متحالفون مع جيش غير مسلمين لذا فإن ما زعموا أن الجهاد شرعي ضد باكستان ومواطنيها ورجال الأمن وأي شخص مرتبط بهذه الأفكار، فلك أن تتخيل كيف أظهرت أحداث 11 سبتمبر الوجه البشع والدموي لتلك التنظيمات الإرهابية التي كانت تتدعي التدين».

11 سبتمبر يتحول إلى تاريخ في المناهج

ورغم مرور 21 عاما حتى الآن على الهجمات الإرهابية إلا أنه لا يوجد أحد يعرف لماذا ارتكب تنظيم القاعدة الإرهابي 11 سبتمبر 2001، وكيف تم التخطيط للهجوم وتصوره؟ وكيف فشلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في توقع ذلك ومنعه؟.. أسئلة كثيرة باتت تتناقل عبر السنوات حتى تحول الحدث الإرهابي الأكبر إلى درس تاريخ في المناهج الدراسية.