مترو الأنفاق يرفع حالة الطوارئ استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد غدا

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، الانتهاء من جميع الاستعدادات النهائية ورفع حالة الطوارئ بالخطين الأول والثاني، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2023، صباح غد السبت، في المدارس والجامعات، بناءً على توجيهات الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس على الفضالي العضو المنتدب لشركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة رئيس مجلس الإدارة، برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المحطات بالخطين الأول والثاني، بضرورة تذليل جميع العقبات التي قد تواجه أبنائنا الطلبة والطالبات بمختلف المراحل الدراسية أثناء استقلالهم خطوط مترو الأنفاق.

تعقيم القطارات ضد كورونا تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد

وقالت شركة مترو الأنفاق، في بيان قبل قليل، إنّها تواصل العمل على تطهير وتعقيم كل القطارات والمحطات والأرصفة وماكينات التذاكر وشبابيك التذاكر وأي مكان تلامسي مع الركاب مع الالتزام والتشديد على ارتداء الكمامة عند الدخول من مداخل محطات مترو الأنفاق بالخط الأول والثاني تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة باتخاذ كل الإجراءات الإحترازية لمواجهة الموجة السادسة من فيروس كورونا، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأكدت اتخاذ إجراءات فورية؛ للقضاء على أي مشكلات طارئة، وإصدار تعليمات لقائدى القطارات بالالتزام بوقت توقف القطارات بالمحطات طبقاً لجداول التشغيل وإتاحة فرصة أكبر للركاب في النزول والصعود بما لا يتعارض مع التشغيل، والحرص على مواعيد زمن التقاطر للقطارات بين المحطات، وكذلك إنتظام جداول تشغيل القطارات بالخطين الأول والثاني والمقدر عدد رحلاتها بـ1090 رحلة يومياً بواقع 488 رحلة بالخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة، و602 رحلة بالخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب.

التشغيل يبدأ من 5.15 صباحًا مع بدء العام الدراسي الجديد

وأوضحت هيئة مترو الأنفاق، أنّ العمل يبدأ بقيام أول قطار من المحطات الإنتهائية بخطوط المترو الساعة 5:15 صباحاً و حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع قيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:30 مساء، ومن محطة محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 مساء، وقيام آخر قطار بالخط الثاني من محطة شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:50 مساء، ويتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:15 صباحا، وقيام آخر قطار من محطة عدلي منصور 11:20 مساءً ويتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:10 مساء.

الدفع بقطارات إضافية لمواجهة زحام الركاب

ومن جهته، أعلن أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق أن الإستعدادات شملت الدفع بعدد من القطارات الإضافية الفارغة من الركاب لإمتصاص أى زحام قد يحدث أوقات الذروة الصباحية والمسائية، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق أيضاً تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أي حالات إغماء أو أي حالات مرضية مفاجئة والتعامل معها على الفور وتقديم الخدمة بالمجان، أيضاً تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور، مع تأكيد التنسيق والتعاون الكامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات لتواجد وانتشار شرطة المترو بجميع المحطات مع عمل أكمنة ثابتة بالمحطات وعلى الأرصفة وأخرى متحركة داخل القطارات.

وأكد عبد الهادي، أنّ الشركة تقوم بإذاعة عدة تنبيهات ورسائل توعوية من خلال الإذاعة الداخلية بجميع المحطات بالخطين الأول والثاني على مدار ساعات التشغيل، وتتمثل تلك التعليمات في كيفية الوقاية من فيروس كورونا والخطوات الصحيحة التى يجب اتباعها مع تأكيد عدم نزع الكمامة، وعدم تغطية منطقة الذقن فقط، وضرورة التعاون مع ذوي الهمم ومحاولة مساعدتهم أثناء إستقلالهم مترو الأنفاق، وضرورة إخلاء المقاعد المخصصة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة تيسيرا وتسهيلا عليهم.