والدة صيدلي حلوان: «حفيدي شاف كل اللي حصل.. وربنا عوضني بيه عن أبوه»

فجرت والدة الدكتور ولاء زايد، المعروف إعلاميا باسم «صيدلي حلوان»، مفاجأة في واقعة مصرع ابنها، مشيرة إلى أن يونس نجل ابنها كان موجودا بالشقة في الوقت الذي لقي مصرعه فيه، مضيفة «يونس كان موجود وشاف كل حاجة، وقالي خدوا بابا في أوضة السفرة، وشوفت كل حاجة».

والدة صيدلي حلوان: حفيدي حالته النفسية جيدة

وأضافت والدة صيدلي حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن يونس حفيدها ونجل ابنها «ولاء»، قال لها إن والدته طلبت طعاما من الخارج وأكلوا جميعهم عدا والده بابا، مضيفة «ابني قالي دول جايبين ليا بلطجية البيت»، وذلك قبل مصرعه.

وأوضحت «والدة ولاء»، أن حفيدها الطفل يونس معها الآن، وحالته النفسية جيدة، مضيفة «ربنا عوضني بيه، وهو قاعد معايا ومع عماته، وحالته النفسية كويسة»، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

جنازة مهيبة لتشيع جثمان صيدلي حلوان

وشيع الآلاف من أهالي قرية منشأة سلطان بالمنوفية، جثمان الدكتور ولاء زايد، صيدلي حلوان، إلى مثواه الأخيرة وسط حالة من الحزن الشديد وانهيار أسرته وأصدقاءه، وسط دعوات أن يغفر الله له ويرحمه.

ويقام مساء اليوم عزاء صيدلي حلوان في قرية منشأة سلطان بمركز منوف، وفق ما أعلنته أسرته بعد انتهاء تشييع جنازته مساء أمس، وسيقام العزاء أمام منزل الأسرة في القرية.