مشاريع «حياة كريمة» في 8 قرى بالمنوفية.. توصيل الإنترنت وإنشاء مركز شباب

العديد من المشروعات والمبادرات تعمل عليها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أجل دعم الريف المصري، وتحقيق الهدف الأساسي من تدشين المؤسسة في 2019، وهو الارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين جودتها، ومن خلال التعاون بين المؤسسة والجهات الحكومية المختلفة، تمكنت من إنشاء العديد من المشروعات المختلفة، التي من شأنها خدمة المواطن في العديد من الجوانب الحياتية، سواء كانت جوانب تعليمية أو خدمية أو ترفيهية وغيره.

حياة كريمة في مركز الشهداء

وفي هذا الإطار، قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بإنشاء عدد من المشروعات، التي من شأنها دعم قطاعات مختلفة، في قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، والتي شهدت على مدار الأسبوع الماضي مواصلة أعمال تشطيب لمركز تنمية الأسرة بجزيرة الحجر، وفي كفر حجازي، عملت المبادرة الرئاسية على التشطيبات النهائية للملعب ومركز الشباب، وفقا لما ورد في بيان صادر عن المؤسسة.

كما تستمر «حياة كريمة» في أعمال الحفر من أجل توصيل خطوط الصرف الصحي للقرية إلى جانب الانتهاء من الأعمال الانشائية لمحطة رفع الصرف الصحي.

مد خطوط الصرف الصحي

وفي قرية دنشواي، مازالت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مستمرة في أعمال الحفر من أجل توصيل خطوط الصرف الصحي للقرية، أما في زاوية البقلي، فتعمل المبادرة على تشطيب المحارة لوحدة تنمية الأسرة فضلا عن أعمال تسليح السوق الحضاري.

ومازالت تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرية كفر الشبع على أعمال الحفر من أجل مد خطوط الإنترنت لشارع خلاف، وفي قرية دراجيل، تعمل المبادرة على أعمال الصرف الصحي في شارعي عمران والوسيه، هذا إلى جانب مشاريع المبادرة في قريتي بشمياطس وبسرسموس، ففي بشمياطس، تعمل المبادرة على تسديد مبنى محطة رفع الصرف الصحي، وفي بسرسموس، جاري استكمال أعمال مد خطوط الصرف الصحي، ونالت قرية عشما نصيبا من مشاريع المبادرة الرئاسية، حيث استكملت المبادرة توصيل خطوط الغاز الطبيعي.