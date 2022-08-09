مصرع سيدة سقطت من الطابق السادس في قرية دنشواي بالمنوفية

استقبل مستشفى الجامعة بشبين الكوم سيدة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق السادس في قرية دنشواي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات.

تفاصيل مصرع سيدة في قرية دنشواي

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الشهداء، تبين مصرع سيدة تبلغ من العمر 35 عاما، من قرية دنشواي التابعة لمركز الشهداء، إثر سقوطها من الطابق السادس بالمنزل الذي تقيم فيه، ما أدى إلى إصابتها بنزيف داخلي بالمخ، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

إخطار مدير أمن المنوفية بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز الشهداء، يفيد بمصرع سيدة تدعى «إيمان. ش» تبلغ من العمر 35 عاما، توفيت نتيجة سقوطها من الطابق السادس من منزلها بعد إصابتها بنزيف داخلي بالمخ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات في الواقعة.