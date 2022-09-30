نائب محافظ البحيرة: مشروع تبطين الترع يقلل الفاقد من المياه

استقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري؛ لتفقد عدد من مشروعات الري الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

أهمية مشروع تبطين الترع

أكدت الدكتورة نهال بلبع، أن مشروع تبطين الترع والمصارف من المشروعات القومية الحضارية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة تحت دعم وتوجيهات الرئيس، لتقليل الفاقد من المياه وضمان وصولها إلى نهايات الترع دون عوائق.

وأضافت نائب محافظ البحيرة، أن مشروع تأهيل الترع سيحقق العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، حيث الوصول إلى مرحلة متقدمة من عملية إدارة وتوزيع المياه.

مشروع تبطين الترع يعمل على حسم مشاكل المياه

وتفقد وزير الري والموارد المائية عددا من الترع والتي من أهمها موقع تأهيل ترعة المقاطع بجوار كوبري رشوان على طريق الدلنجات زاوية أبو شوشة.

يأتي العمل بتلك الترعة ضمن عملية تأهيل وتبطين الترع الفرعية من ترعة فرهاش بهندسة ري الدلنجات بزمام الإدارة العامة لري النوبارية بمحافظة البحيرة، كما تفقد ايضا ترعة «عبد الحميد» والتي لم تبدأ أعمال التأهيل بها بعد.

ووجه وزير الري، بدراسة حالة الترعة وتحديد الأجزاء التي تحتاج إلى تأهيل منها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بمعرفة لجنة مشكلة من ممثلين عن جامعات أسيوط والفيوم والإسكندرية.

وفي ختام جولته وجه وزير الري، بوقف أعمال التأهيل الجارية على ترعة «المقاطع»، وتشكيل لجنة فنية وقانونية باشتراك ممثلين عن معهدي بحوث الهيدرولكيا والإنشاءات التابعين للمركز القومي، وذلك لمراجعة وتلافي جميع الملاحظات طبقا للمواصفات الفنية التي تقرها اللجنة.