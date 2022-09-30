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الرئيس الروسي: قادرون على حل أزمات العالم المفتعلة نتيجة لسياسة الغرب

كتب:

محمد محمود موسى
03:46 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلادمير بوتين يوقع وثيقة ضم الأراضي الجديدة

الرئيس الروسي فلادمير بوتين يوقع وثيقة ضم الأراضي الجديدة

أعلن الرئيس الرئوسي فلاديمير بوتين، أن روسيا قادرة على حل أزمات العالم الحالية، والتي من بينها أزمات الطاقة ونقص الغذاء على مستوى العالم، منوهًا بأن تلك الأزمات كانت بفعل سياسة الغرب في العالم، وفقًا لما أوردته «سكاي نيوز».

وفي المقابل، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، ضم روسيا المعلن للأراضي الأوكرانية انتهاك صارخ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف بوريل، أن وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها غير قابلة للتفاوض.

ضم 4 مناطق جديدة إلى روسيا

ووقع الرئيس، فلاديمير بوتين، اليوم، وثيقة ضم أربعة مناطق جديدة إلى روسيا، وذلك بعد إجراء استفتاء في هذه الأراضي، وجاءت نتيجة الاستفتاء بموافقة أغلبية السكان على الانضمام إلى روسيا.  

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بقلم محمد محمود موسى