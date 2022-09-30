حالة الطقس خلال 5 أيام.. انكسار الموجة الحارة بدايًة من الإثنين المقبل

أعلن خبراء الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء، خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى احتمالية ارتفاع درجات الحرارة بين 3 و4 درجات في محافظات الجنوب، وبدءً من الإثنين المقبل، من المتوقع أن نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية ليسود طقس حار رطب نهارا معتدل الحرارة ليلا.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة سترتفع في جنوب الصعيد خلال الأيام المقبلة إذ تسجل 42 درجة يوم السبت، و43 درجة يوم الأحد و41 درجة بداية من الإثنين وحتى الأربعاء، 5 أكتوبر المقبل، والمحسوسة على تلك المناطق سترتفع وتصل ذروتها غدا السبت إذ تسجل 44 درجة.

وذكر الخبراء أنه من المتوقع نشاط الرياح ليلا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، فضلا عن وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، وجاءت درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة على محافظات الجمهورية، كالتالي:-

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 30 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 1 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة تصل إلى 37.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة تصل إلى 35.

- جنوب سيناء: العظمى نحو 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 2 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 33.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 33.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 30.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 3 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38 .

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 4 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 35.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 5 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 31.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36 .

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.