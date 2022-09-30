بريطانيا تستدعي السفير الروسي وتسلمه احتجاجا على ضم 4 أقاليم أوكرانية

قال نيكوس ديندياس، وزير خارجية اليونان، إن بلاده تدين ضم روسيا لأراضٍ أوكرانية، فيما أشار وزير خارجية هولندا، فوبكه هويكسترا إلى أنه من غير المقبول أن تهدد روسيا باستخدام الأسلحة النووية مع استدعاء هولندا للسفير الروسي وتسليمه رسالة احتجاجها على ضم أراض أوكرانية.

وأشارت قناة «سكاي نيوز» عربية في خبر عاجل لها إلى أن بريطانيا استدعت السفير الروسي وسلمته رسالة احتجاج اعتراضا على ضم أراضٍ أوكرانية.

بيان الاتحاد الأوروبي

في الوقت ذاته أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا عاجلا، ردا على كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أشار فيها إلى ضم 4 أقاليم من أوكرانيا إلى روسيا، وذكر البيان: «أوكرانيا لها الحق باستعادة السيطرة على الأراضي التي ضمتها روسيا، وإن قرار ضم روسيا لأراض أوكرانية باطل ولا قيمة قانونية له».

كيف علقت التشيك على ضم الأقاليم

من جهتها أصدرت دولة التشيك بيانا توضح أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض إجراءات عاجلة في إطار حرب الطاقة مع روسيا، في الوقت الذي ذكرت النرويج أنها ستشدد الإجراءات الأمنية على حدودها مع روسيا.