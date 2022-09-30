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مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم دراجتين ناريتين بسوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
05:33 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
حادث

حادث

شهدت دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، مصرع شاب في العقد الثاني من العمر، وإصابة آخر في حادث تصادم دراجتين ناريتين وانقلابهما على جانب الطريق، إثر قيام المذكورين بالتسابق فيما بينهما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، والمُصاب إلى المستشفى الجامعي.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا، من الأهالي، بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، ومصرع شخص إصابة آخر.

التسابق على الطريق سبب الحادث

وبالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين أنه أثناء استقلال المدعو «كريم. ف» 20 سنة، ومرافقه، دراجتين ناريتين، وقيامهما بالتسابق على الطريق اصطدما ببعضهما ما أدى إلى انقلابهما على جانب الطريق، ومصرع أحدهما وإصابة الآخر بإصابات بالغة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، والمُصاب إلى المستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق بعد أن توقفت بسبب الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى للعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.

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