تعرف على المواعيد الشتوية الجديد لغلق المحال.. عقوبات للمخالفين

بدأت الدولة تطبيق مواعيد الإغلاق الشتوية، وفقا لما أعلنه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، مشددا على ضرورة الالتزام بفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش طبقا للمواعيد المقررة.

ووجه هشام آمنة، كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية وكافة مديريات الأمن ورؤساء الأحياء والمدن الومراكز، بالتشديد على تطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم ودون تهاون مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

عقوبات المخالفين لمواعيد الإغلاق الشتوية

وجاءت عقوبة المخالفين لمواعيد الإغلاق الشتوية وفقا لما ذكرته وزارة التنمية المحلية في بيان لها، كما يلي:

عند مخالفة قرار مواعيد الإغلاق الشتوية ستكون عقوبات المخالفين كما يلي:

في البداية سيتم التنبيه على المالك أو صاحب المحل، وإذا تكررت مخالفته مرة أخرى يتم تغريمه 4 آلاف جنيه، وتتضاعف العقوبة بإغلاق المحل حتى استصدار رخصة جديدة.

وتجنبا للضرر الذي يمكن أن يقع على أصحاب المحال المختلفة، ناشد وزير التنمية المحلية، أصحاب المحلات والكافيهات والمطاعم والورش، بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتعرضوا للعقوبات المقررة.

الإبلاغ عن المخالفين لمواعيد الإغلاق الشتوية

وهناك بعض أصحاب الورش والمحال التي تخالف مواعيد الإغلاق الشتوية مما يتسبب في ضرر الأهالي خاصة في المناطق الشعبية، لذا يمكن الإبلاغ عنهم وفقا لما ذكرت وزارة التنمية المحلية.

وعلى المواطنين الإبلاغ عن المخالفة على الخط الساخن 15330، ورقم واتساب 01150606783.

المواعيد الشتوية الجديد لغلق المحلات

وتأتي المواعيد الشتوية الجديدة لعمل المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة العاشرة مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.

كما تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر ليلا، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة ليتم غلقها في تمام الساعة 1 صباحا.