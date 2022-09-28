«القومي للبحوث» يكشف دور المدرسة في تعريف الأطفال بالتغذية السليمة

التغذية السليمة للطفل تجعله أكثر تركيزا لذلك يقع على عاتق المدرسة مهمة كبيرة وهي تعريف الأطفال بمفهومها، حيث تعتبر مرحلة الدراسة من المراحل المهمة لذلك يجب الحرص على بناء جسم الطفل.

وحددت الدكتورة ضحى عبده، رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث دور الأسرة والمدرسة في تعريف أطفال المدارس بالتغذية السليمة، موضحة أن الغذاء هو وقود الجسم وباعث النشاط والحيوية والتغذية الصحية تضمن للطفل الاستفادة من الناحية التعليمية، فالعقل السليم في الجسم السليم.

سن المدرسة هو المرحله العمرية المثالية لبناء الجسم

وأضافت «ضحى» في تقرير صادر عن المركز القومي للبحوث، أن سن المدرسة هو المرحله العمرية المثالية لبناء الجسم ومن المهم جداً تعريف الطفل بأهمية الغذاء المتناول وأنواعه وفوائده الصحية، وتلعب الأسرة والمدرسة دوراً مهماً في تنمية وعي الطفل وتعريفه بالغذاء الصحي والمفيد ويجب الحرص على أن يكون في شكل وطعم جميل بالإضافة للفوائد الصحية واتباع العادات الغذائية الصحية للأطفال تحد صعب، إذ يحتاج الأمر للوعى الكافي، لأن سوء التغذية في المراحل العمرية المبكرة يؤثر بشكل مباشر في القدرات العقلية والتحصيل العلمي للطلبة.

وأكدت أنه يجب الحرص على تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة وتنويع الوجبات بحيث تحتوي على كل العناصر الغذائية «كربوهيدرات- بروتينات- دهون- فيتامينات ومعادن وأيضاً الماء» وتناول ثلاث وجبات أساسية ووجبتين خفيفتين خلال اليوم.

تقليل تناول السكريات في وجبات الأطفال

كما انه يجب تقليل تناول السكريات والأطعمه الغنية بالدهون المشبعة والأملاح والوجبات السريعة لما لها من أثر كبير في إصابة الأطفال بالسمنة وتناول كميات وفيرة من الفواكه والخضراوات الطازجة والماء بما لا يقل عن 6 أكواب في اليوم، فضلا عن كميات كافية من اللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم وتناول منتجات الألبان للحصول على الجرعات الأساسية من الكالسيوم.

وشددت على النظافة الشخصية وغسل الأيدي قبل وبعد الأكل وغسل الأسنان بعد الأكل وخاصة قبل النوم والحرص على النوم المبكر للأطفال وعدم استخدام التليفون المحمول قبل النوم مباشرة مع تناول وجبة عشاء خفيفه ومغذية.

دور المدرسة في نشر ثقافة التغذية السليمة للأطفال

وحددت رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، دور المدرسة في نشر ثقافة التغذية السليمه للأطفال وهو إدخال التثقيف الغذائي والصحي في المناهج الدراسية كموضوع عام للنقاش في حصص الفراغ أو الحوار الحر وتصميم لوحات إرشادية في الفناء وداخل الفصول توضح أهمية وضرورة تناول وجبة الإفطار وأنها سر تفوق ونجاح الأطفال، وذلك لإمداد الجسم بإحتياجاته أثناء اليوم الدراسي.

وقالت إنه يجب توعية الطفل بأن الإفطار يساعد على رفع قدرته على الاستيعاب والفهم والتحصيل والتركيز، مع التشديد على عدم شراء الأطعمة من الباعة الجائلين.

دور الأسرة في التغذية السليمة للأطفال

وأكدت أن دور الأسرة في التغذية السليمة للأطفال هو الحرص على تقديم غذاء صحي، والحرص على تناول طبق السلاطة الذي يحتوي على الأوراق الخضراء مع عدم إجباره على تناولها والفواكه.

وأكدت على الأم بضرورة اختيار الأنسب بدون إجبار، ويجب التحدث مع الطفل بأسلوب بسيط وبعيد عن الأوامر، كما يجب أن تنصح الأطفال بشرب كميات كافية من الماء خلال اليوم وأن لا يتم السماح بمشاركة زجاجة المياه الخاصة بهم مع زملائهم في المدرسة، فضلا عن ممارسة أي نشاط رياضي.