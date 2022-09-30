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البيت الأبيض يدعو المجتمع الدولي لرفض قرار روسيا بضم 4 أقاليم أوكرانية

كتب:

محمد أيمن سالم
05:23 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
البيت الأبيض

البيت الأبيض

دعا البيت الأبيض، المجتمع الدولي إلى رفض قرار روسيا بضم 4 أقاليم أوكرانية، وفقا لفضائية «العربية».

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، احترامه لحدود أوكرانيا المعترف بها دوليا، مضيفا أنه سيواصل دعم أوكرانيا حتى تستعيد سيطرتها على الأراضي التي ضمتها روسيا.

وقال «بايدن» إن «روسيا تنتهك القانون الدولي، وتتجاوز ميثاق الأمم المتحدة، وقرار بوتين ضم أراض أوكرانية يقوم على الاحتيال»، فيما فرضت الخارجية الأمريكية قيودا على تأشيرات عسكريين من روسيا وبيلاروسيا بعد ضم أراض أوكرانية.

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بقلم محمد أيمن سالم