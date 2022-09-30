فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق بمغاغة في المنيا غدا لأعمال الصيانة

أعلنت محافظة المنيا، في بيان اليوم الجمعة، عن فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق بمركز مغاغة شمال المحافظة طبقا لإشارة هندسة كهرباء مغاغة وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية، غدا السبت، من الساعة الثامنة صباحا وحتى انتهاء أعمال الصيانة الدورية.

مناطق إنقطاع الكهرباء بمركز مغاغة

وأوضح بيان محافظة المنيا، أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: عزبة أبو الحسن، عزبة الإرشاد الزراعي، شارع بورسعيد، محطة بنزين مصطفى حسن، عزبة فكرى، السلخانة، الشوانى، الستين، الرحمانية، منطقة المستشفى، وصيانة المياه.

وفي سياق متصل تابع خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مغاغة جهود الوحدة المحلية في مجال النظافة ورفع كفاءة الطرق بإشراف ربيع عبد العظيم نائب رئيس المركز.

رفع تجمعات القمامة بمحيط المدارس

نظم حي وسط وجنوب مركز مغاغة حملة نظافة وتمهيد الطرق للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي والحفاظ علي البيئة من التلوث وعلى الصحة العامة للمواطنين، وتم خلال الحملة رفع تجمعات القمامة بنطاق المدارس، من بؤر التجمع وكنس الشوارع ورفع الأتربة باستخدام معدات الحملة الميكانيكيّة، واستهدفت الحملة شارع طه حسين ونطاق مدرسة التجارة بنات والإدارة التعليمية.