ضبط عصابة لسرقة كابلات الكهرباء والتليفونات الأرضي في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، من الخدمات الأمنية المعينة على أحد البنوك بدائرة القسم، بمحاولة 3 أشخاص فتح غرفة الكهرباء الكائنة بجانب البنك، ولدى محاولة الخدمة الأمنية المعينة ضبطهم فروا هاربين.

بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارتين المستخدمتين في إرتكاب الواقعة، وتبين أن إحداهما مقيدة باسم (مقاول، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته قرر بأنه نظراً لعمله لدى شركة للمقاولات المتعاقدة مع إحدى شركات الكهرباء لإحلال وتجديد غرف الكهرباء، بناء على تصريح من الشركة، وعلمه بتواجد كمية من الخردة داخل 3 مواقع كائنة بالقاهرة، اختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء عليها وبيعها لأحد تجار الخردة.

المتهم اتفق مع تاجر خردة على بيع المسروقات

وأضافت «الداخلية» في بيانها، أن المتهم في سبيل تنفيذ مخططه تعرف على تاجر خردة، مقيم بمحافظة المنيا، واتفق معه على مساعدته في سرقة الخردة من داخل الموقع المشار إليه مقابل تحصله على نسبة، حيث استعان بـ3 أشخاص آخرين لتنفيذ مخططه، وتوجهوا إلى محل الواقعة مستقلين السيارة المشار إليها.

وتابعت: أثناء ارتكابهم الواقعة عثر أحدهم على غرفة كابلات تليفونات قديمة تحت الأرض غير مُستخدمة، فأخطر باقي المتهمين واتفقوا على تمكين أحدهم من الاستيلاء على الكابلات، وعقب ذلك حضر أحد المتهمين للغرفة سالفة الذكر وبصحبته (شخصين) مستقلين إحدى السيارات وقاموا بالنزول للغرفة وانصرف باقى المتهمين على أن يعودوا صباح اليوم التالى عقب انتهاء المتهمين من تقطيع الكابلات.

ضبط 180 كيلو جرام نحاس من أسلاك الكابلات

وأكملت: عند حضور المتهمين مستقلين السيارتين المشار إليهما لمحل الواقعة، وانتظارهم بجانب الغرفة حتى يتمكن المتهمان من الخروج، تم مشاهدتهما من قبل الخدمات الأمنية سالفة الذكر ولاذوا بالفرار، كما عثر بداخل الغرفة المشار إليها على المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وأشارت إلى أنه تم بإرشاد أحد المتهمين، ضبط 180 كيلو جرام نحاس من أسلاك الكابلات بأحد المخازن الكائنة بمحافظة القاهرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.