«التعليم العالي»: استعددنا جيدا لاستقبال الطلاب بداية من الغد

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه من غدٍ السبت، ستبدأ كل الجامعات المدرسية بمختلف أنواعها من حكومية وخاصة وأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية والجامعات التكنولوجية والمعاهد ستستقبل الطلاب بالعام الدراسي الجديد.

عبدالغفار: وزير التعليم العالي ناقش كل اللوجستيات

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن وزير التعليم العالي عقد اجتماعا في المجلس الأعلى للجامعات، كما ناقش مجلس الجامعات الأهلية كل التفاصيل واللوجستيات التي ينبغي على الجامعات خلال الفترة الماضية الانتهاء منها استعدادا لبداية الدراسة.

عبدالغفار: الوزير بحث مدى جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية

واستطرد: «الوزير بحث مدى جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمراكز البحثية وإعلان الجداول في كل الكليات التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة، وكذا التأكد من جاهزية المستشفيات الجامعية وتقديمها لخدمات جيدة للطلاب».

وأوضح أن كل الجامعات تشارك في المبادرات التي تطلقها الدولة، كان أبرزها الملمح الإيجابي الذي ظهر في الفصل الدراسي الماضي الأكثر وضوحا ويخص محو أمية المواطنين، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتعليم الكبار، وفي هذا السياق تم تحقيق طفرة كبرى في محو أمية نصف مليون مواطن خلال عام دراسي واحد.

وتابع: «ده أكد أن الجامعات تستطيع أن تقدم للمجتمع مشاركة إيجابية في كافة مناحي الحياة، كما شاركت كليات الطب البشري وطب الأسنان والبيطري في عشرات القوافل الطبية التي جرى إطلاقها على مستوى الجمهورية».