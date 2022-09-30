الناتو: أبواب الحلف مفتوحة أمام كل الدول الديمقراطية في أوروبا

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن كل الدول الديمقراطية في أوروبا لها الحق في الانضمام إلى «الناتو» الذي يحترم هذا الحق، مؤكدا أن أبواب الحلف مفتوحة للجميع، وظهر ذلك جليا خلال السنوات الماضية.

وأوضح «ستولتنبرج» في مؤتمر صحفي نقلته فضائية «سكاي نيوز عربية»، أن حلفاء الناتو التقوا في مدريد، وأوضحوا دعمهم لأوكرانيا في اختيار طريقها لإجراء أي ترتيبات أمنية تنخرط بها، لافتا إلى أن العضوية تنظر فيها كل الأعضاء بحلف الناتو، ويجب أن يكون هناك إجماع على الموافقة، مؤكدًا أن الحلف يناقش حاليا الدعم السريع لأوكرانيا للدفاع عن أراضيها ضد الغزو الروسي الوحشي.

ودعا الأمين العام لحلف الناتو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أنه المسؤول عن بدء وإنهاء الحرب، وفي حال توقف روسيا عن القتال سيكون هناك «سلام»، أما إذا توقفت أوكرانيا فإنها لن تكون موجودة.