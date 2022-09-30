سعر جرام الذهب عيار 21.. انخفاض في مختلف الأعيرة بنهاية تعاملات اليوم

سجَّل سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضا مقارنة بأسعار صباح اليوم والأيام السابقة أيضا، كما سجلت مختلف الأعيرة الأخرى من المعدن النفيس انخفاضا بقيمة تتراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها، وسط ترقبات ما سيحدث في سوق الذهب خلال الفترة المقبلة من استمرار الانخفاض أم العودة للارتفاع مرة أخرى تأثرا بقرار البنك الفيدرالي برفع سعر الفائدة.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة وأسواق المال كما يلي وفق gold-price الموقع الرسمي للذهب:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجَّل سعر جرام الذهب عيار 21 حتى كتابة هذه السطور نحو 1116 جنيها للبيع، فيما وصل إلى 1120 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما سجَّل جرام الذهب عيار 24 نحو 1275 للبيع، بينما وصل إلى 1280 للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو957 جنيها للبيع، بينما وصل إلى 960 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 8928 جنيها للبيع، بينما وصل إلى 8960 جنيها للشراء.

سعر الكيلو سجل نحو 1275429 جنيها للبيع، ووصل إلى 1280000 جنيه للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وجاءت أسعار الذهب اليوم في أسواق المال كما يلي:

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1051 جنيها بما يعادل 5376 دولارا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 919.36 جنيه بما يعادل 47.04 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 788.02 جنيه بما يعادل 40.32 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 612.90 جنيه بما يعادل 31.36 دولار.

وسجلت أسعار الجنيه الذهب نحو 7355 جنيها بما يعادل 37632 دولارا.

ووصل سعر كيلو الذهب إلى 1050676 جنيها بما يعادل 53759 دولارا.