أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم.. عيار 21 يسجل 1126 جنيها

عاودت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس، الصعود بقيمة 7 جنيهات مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء الصباحية، ليسجل عيار 24 سعر 1287 جنيهًا، وعيار 21 بسعر 1126 جنيهًا، وعيار 18 سعر 965 جنيها، والجنيه الذهب بـ9008 جنيهات.

أسعار الذهب العالمي

وتراجعت أسعار الذهب نحو 1650 دولارًا للأوقية اليوم الخميس بعد انتعاش حاد في الجلسة السابقة، متأثرة بالطلب على الدولار وسط مخاوف من أن تشديد الشروط النقدية قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

انخفاض الذهب للشهر السادس

المعدن في طريقه للانخفاض للشهر السادس على التوالي حيث قاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موجة عالمية من رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم، مما قلل من جاذبية السبائك غير ذات العوائد.

الدولار مفضل على الذهب

استمر المستثمرون في تفضيل الدولار على الذهب كمخزن آمن للقيمة وسط تصاعد الشكوك الاقتصادية نظرًا لقوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى، في غضون ذلك، قفزت أسعار الذهب قرابة 2% يوم أمس الأربعاء بعد أن قال بنك إنجلترا إنه سيشتري السندات في محاولة لتحقيق الاستقرار في أسواقه المالية.

توقعات بمزيد من التراجع

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له عند 2074.88 دولار في شهر أغسطس من عام 2020، وسط توقعات بتداول الذهب عند مستوى 1625.02 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع المالي (يوليو - سبتمبر)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1571.45 دولار في غضون 12 شهرًا.