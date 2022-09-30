«الداخلية» تعيد 3 أطفال متغيبين لأسرتهم في أقل من 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية نجاح أجهزتها الأمنية في إعادة 3 أطفال متغيبين عن منزلهم في مركز الخصوص بمحافظة القليوبية، وذلك قبل مرور 24 ساعة.

بلاغ بتغيب 3 أطفال بالخصوص

وأضافت في بيان، أنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، أمس الخميس، من عامل مقيم بدائرة القسم، بأنه عقب عودته من عمله لمسكنه فوجئ بعدم تواجد أطفاله الثلاثة «ولدان 11 و8 أعوام، وطفلة عامين»، وأضاف أنهم معتادي اللهو في الشارع محل إقامتهم أثناء تواجده ووالدتهم بالعمل.

العثور على الأطفال الثلاثة أمام حديقة الحيوان

على الفور، قامت الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود للعثور على الأطفال الـمُتغيبين، وأمكن العثور عليهم اليوم، بميدان النهضة أمام حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة، وبسؤال أكبرهم قال إنه اصطحب شقيقيه للتنزه، إلا أنهم ضلوا الطريق ولم يتمكنوا من العودة لمسكنهم.

وقام رجال الشرطة بتسليم الأطفال لأسرتهم، وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.