الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2202.. 5 خطوات بسيطة

بعد إغلاق موقع التقديم لكلية الشرطة 2022 منذ ما يقرب من أسبوع، يبحث الآلاف من الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة والأزهرية والجامعات الذين أدوا الاختبارات اللازمة للالتحاق بالكلية، عن كيفية الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022، لذلك قدم موقع وزارة الداخلية طريقة الاستعلام عن نتيجة الاختبارات، تسهيلًا على الطلاب وأولياء أمورهم.

ترصد «الوطن» في هذا التقرير، خطوات الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 بالرقم القومي، لتسهيل على الطالب مهمة الحصول على النتيجة.

نتيجة اختبارات كلية الشرطة

وجاءت إجراءات اختبارات القبول بكلية الشرطة 2022 بشكل إلكتروني كامل هذا العام، وذلك عن طريق دخول الطالب للموقع الإلكتروني ويُدخل بياناته الأساسية، ثم يُحدد له سحب الملف، وفي حالة إكمال الملف تظهر له مواعيد الاختبارات المتتابعة، وعند عمل الاختبار الأول واجتيازه، يظهر له الاختبار التالي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022

1- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط.

2- إنشاء حساب جديد على الموقع.

3- اختيار أيقونة نتائج الاختبارات.

4- إدخال الرقم القومي ثم رقم الملف.

5- الضغط على أيقونة البحث وانتظار معرفة النتيجة خلال دقائق.

التقديم لكلية الشرطة هذا العام 2022، كان إلكترونيا للمرة الأولى، حسب ما أوضحته وزارة الداخلية في بيان رسمي سابق لها، سواء الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الحاصلين على المؤهلات الجامعية، من خلال موقع الوزارة الرسمي مع مطلع شهر أغسطس الماضي، ومن المتوقع أن تعلن النتيجة آخر شهر ديسمبر المقبل.