ضبط المتهم بالتعدي على سائق في العمرانية.. والتحريات: خلاف على شقة وراء الحادث

ألقت قوة أمنية القبض على عامل تعدى على سائق في منطقة العمرانية بمحافطة الجيزة، في مشاجرة نشبت بينهما نتيجة خلاف على بيع شقة الأول، حيث جرى نقل المجني عليه إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج.

وكان قسم شرطة العمرانية، تلقى بلاغاً مـن مستشفى قصر العيني بوصول سائق، 40 سنة، مقيم في العمرانية، مصاباً بجرح طعني نافذ بالبطن وتم حجزه بقسم الجراحة للعلاج، وأمر كل اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن، واللواء عبد العزيز سليم، مدير الاداراة العامة للمباحث، بسرعة إجراء التحريات وضبط المتهم.

خلاف على بيع شقة سبب المشاجرة

بالانتقال إلى المستشفى وسؤال المصاب، اتهم عاملا بورشـة دوكـو، 30 سنة، ومقـيـم بـذات العقـار، بالتعدي عليه بسبب رغبة المتهم في بيع شقته، وأن المجني عليه كان يطرد المترددين على الشقة، فحدثت بينهما مشادة كلاميـة تـطـورت إلى مشاجرة، تعدى خلالهـا المـتـهم عليـه بسلاح أبيض (نصـلة) أحدثت إصابته، وفر هاربا.

أقوال شاهد الواقعة

وبسؤال شاهد الواقعة، 28 سنة، عامل خردة ومقيم بذات الشارع محل الواقعة العقار بدائرة القسم، أيـد ذات الأقـوال، وأضاف بأن كـلا الطرفين كان بحوزتهما أسلحة بيضاء «نصلة».

القبض على المتهم

وعلى الفور، استهدف ضباط مباحث القسم المتهم بالأماكن التي أشارت التحريات بتردده عليها، وبإعـداد عدة أكمنـة أسـفرت إحـداهـا عـن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابـه الواقعـة، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المنتظرة

أما عن العقوبة المنتظرة، أوضح المحامي حسن عبداللطيف، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن عقوبة جنحة الضرب يتم تحديدها وفق التقرير الطبي، وسواء الإصابة كانت جرح سطحي أو قطعي، بالإضافة إلى الآلة المستخدمة في الضرب سواء كانت حادة أو غيرها، كما يتوقف كذلك على حجم الإصابة، وما إذا كانت كدمات وتستدعي أيضاً العلاج 21 يومًا، حيث تكون العقوبة من شهر حتى عام أو الغرامة.