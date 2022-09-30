مهندسة من أوائل الثانوية: ممارسة الرياضة لها دور كبير في التفوق الدراسي

قالت ندى محمود، مهندسة ومن أوائل الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، إن بداية الدراسة بالنسبة لها كانت مرحلة تنسيق بين ممارسة الرياضة وحضور الدروس للتأكد من الاستفادة باليوم بأكبر قدر ممكن، لافتة إلى أنها تمارس رياضة كرة اليد في نادي حدائق الأهرام بجانب حرصها على الدراسة، «خلال الثانوية العامة كنت بنسق وقتي بين الرياضة والتعليم وقدرت أنجح في ده بدون تقصير في أي حاجة، والثانوية العامة مش مخيفة ولا هي نهاية الحياة».

حب وشغف لدراسة الهندسة

وأوضحت «محمود» خلال استضافتها ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «DMC» أن دراسة الهندسة تتطلب حب وشغف من نوع خاص وليس الدراسة من أجل المجموع ولابد أن يكون الطالب محبا لدراسة الهندسة ليتمكن من النجاح ومواصلة التفوق في دراسة الهندسة، لافتة إلى أنها تفضل السماع خلال المذاكرة، والبدء بالأجزاء الصعبة التي لا تفضلها لتنتهي منها وتتفرغ إلى ما تحبه.

تنوع في المذاكرة لمواجهة الملل

وأشارت ندى محمود إلى أنها كانت ترتاح من الدراسة من خلال ممارسة الرياضة، مشيدة بدور والدتها التي تعتبر نجاح ابنتها هو الغاية الأسمى التي تعمل على تحقيقها «والدتي حريصة جدا على نجاحي ودايما بتشجعني وتهتم بكل طلباتي»، مضيفة أنها كانت تذاكر أكثر من مادتين في اليوم الواحد مع كميات أقل لتحصل على التنوع المعرفي ولعدم الشعور بالملل وكانت المذاكرة لكم معين وليس عدد ساعات محدد.

تنظيم اليوم الدراسي خلال المراجعات

وأكدت ندى محمود أنها كانت تنظم يومها في أيام المراجعات النهائية من خلال جداول للمذاكرة ومواعيد الدروس، وكانت تستمع إلى شرح المقررات الدراسية وتبدأ في كتابة القواعد والقوانين بشكل ملخص، ويوم الإجازة بالنسبة له إجازة من كل شيء.