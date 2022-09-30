طبيب من أوائل الثانوية: كنت بذاكر الدروس الأصعب أولا وبحافظ على وقت الراحة

قال إسلام إبراهيم، طالب بكلية طب قصر العيني من أوائل الثانوية العامة، إنه بدأ العام الدراسي مبكرا لمعرفة المواد والأسئلة وطرق الامتحانات، لافتا إلى أنه حصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في شعبة علمي العلوم، «الأسئلة مش صعبة ولكنها محتاجة القدرة على استرجاع المعلومة والفهم والتطبيق بشكل قائم على التركيز».

وأوضح «إبراهيم» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «DMC» أن حل التدريبات يجب أن يبدأ من بعد أول درس «عشان نكون على قدر كبير من الخبرة»، لافتا إلى أنه يفضل القراءة والاستماع والكتابة خلال المذاكرة للتأكد من الإلمام بأكبر قدر من المعرفة، موضحا أنه يفضل أن تبدأ المذاكرة بالأجزاء الصعبة خاصة وأنه في البداية يكون الطالب في أعلى مراحل النشاط الذهني.

مذاكرة مستمرة وأوقات للراحة

وأشار إسلام إبراهيم إلى أنه كان يذاكر 50 دقيقة متواصلة ويرتاح 10 دقائق ليفصل عقله من التركيز المستمر، مع البعد التام عن استخدام السوشيال ميديا لأنها تشتت الطالب، لافتا إلى أن والده هو قدوته الأولى وتعلم منه الكثير واقترب منه طوال طفولته «علمني والدي كل شيء ممكن أحتاج له، ودايما داعمني وبيشجعني».

ملخصات الثانوية العامة

وأكد إسلام إبراهيم أنه لا يفضل الالتزام بعدد ساعات محدد في المذاكرة وإنما كان يحدد دروسه الأولى بالأهمية ويبدأ بالمواد الصعبة والأجزاء المتراكبة، المذاكرة يوميا كانت تدور حول 3 مواد، ويحدد نوع المذاكرة وفقا للدروس المقررة عليه في كل يوم، وينهي يومه بقائمة أولويات لليوم التالي يبدأ بها، ويضيف ملاحظاته كملخصات على الكتب الدراسية ليتمكن من الرجوع إليها بسهولة وقت المراجعة.