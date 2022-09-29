التعليم: دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية.. وتنظيم رحلات للمشروعات القومية

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ العام الدراسي الجديد يشهد دمج التكنولوجيا في البرامج الدراسية للصفوف من الرابع حتى الثالث الثانوي، موضحا أنّ هناك قنوات تعليمية جرى الاستثمار فيها، وسيتم منح المادة التعليمية للمدرسة من خلال أعضاء التطوير التكنولوجي، على أن يتم تشغيل المحتوى ومدته «30 دقيقة» من خلال الشاشات الذكية في المدارس، وبين كل محتوى وآخر فاصل 10 دقائق، للحديث عن الولاء والانتماء والمشروعات القومية بشكل ضمني أثناء الشرح.

عرض مواد تعليمية على الشاشات الذكية

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أنّ المدارس بها شاشات ذكية «سمارت بورد»، لافتا إلى أنّ فترة المشاهدة توازي حصتين دراسيتين، وسيكون للمعلم حصتين دراسيتين يراجع فيها المواد مع طلابه داخل الفصل.

رحلات تعليمية للمشروعات القومية

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيتم تطبيق اليوم الرياضي في المدارس بنظام التناوب بين الصفوف، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، التي يتمثل دورها في اكتشاف الطلاب الموهوبين والتنسيق مع أولياء أمورهم، موضحا أنّ التطبيق لن يكون عشوائيا، بل يتم بشكل منظم، إلى جانب تفعيل الرحلات التعليمية والترفيهية للمشروعات القومية.