تعرف على المحافظات المقرر بدء الدراسة بها غدا.. حسب نوعية المدرسة

تنطلق الدراسة، غداً، في عدد من المحافظات أهمها محافظة كفر الشيخ وسوهاج والإسكندرية والبحيرة والغربية ودمياط وشمال سيناء، وذلك بالنسبة للمدارس الحكومية، أما بقية المحافظات فتبدأ الدراسة بها يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر وذلك بالنسبة للمدارس الحكومية والخاصة والرسمية بمختلف أنواعها ومنها القاهرة والجيزة، لكن مدارس الراهبات تبدأ بها غداً الدراسة في مختلف المحافظات.

تعزيز الاهتمام بتنمية شخصية الطلاب

وأعلنت المديريات التعليمية توجيهات جديدة وعاجلة للإدارات التعليمية والمدارس، حيث وجَّه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب بالمدارس من الأمراض المعدية وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة والسكان والإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية بالوزارة وتعزيز الاهتمام بتنمية شخصية الطلاب بشكل متكامل مع تعزيز الاهتمام بالجوانب السلوكية ورصد نقاط التميز وتشخيص جوانب الضعف والعمل على علاجها.

إتاحة ثقافة العمل بروح الفريق داخل المدارس

وأكد أشرف سلومة في خطاب موجه للإدارات التعليمية، على ضرورة توفير كل السبل التي تجذب الطالب المدرسة، وتجعلها مكاناً محبباً له لترسخ في وجدانه الاعتزاز بذاته والافتخار ببلاده وتشجيع المعلمين على إكساب الطلاب مهارات التفكير الناقد والابتكاري والإبداعي وخلق ثقافة العمل بروح الفريق داخل المدارس والمؤسسات التعليمية بما يضمن تنشئة أجيال واعية ومتميزة ومواكبة لمتطلبات العصر الراهن.

وشدد على ضرورة التأكيد على تفعيل حصة الريادة والإدارة الذاتية داخل الفصول لاختيار رائد الفصل ومقرري الأنشطة وضرورة العمل على تهيئة مناخ صحي وأمن للمعلمين والحفاظ على حقوقهم وسرعة الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب الجدد بالصفوف الأولى بمراحل التعليم المختلفة مع متابعة التزام الطلاب بالظهور بالشكل المناسب واللائق بالمدرسة والالتزام بشروط القبول بالحلقة الأولى بالمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال وفقاً للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

التوسع في المساحات الخضراء

ونوه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صيانة وتزويد وتحديث كل أجهزة الحاسوب «الكمبيوتر» بالبرامج الحديثة وضرورة تواصل الإدارات التعليمية والمدارس مع رؤساء الأحياء والتنسيق معهم للإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج ومكافحة الباعة الجائلين ورفع المخلفات التي قد توجد في محيطها والتأكيد على ترشيد استخدام الطاقة والمياه وأي موارد أخرى بمختلف المباني التعليمية.

وحث بضرورة التوسع في المساحات الخضراء وزرع أكبر عدد من الأشجار داخل المدارس، لافتا إلى أهمية التأكيد على النظافة الشخصية ونظافة المدرسة وتوفير 3 سلالات بكل فصل وتقسم سلة للمخلفات الورقية وثانية للبلاستيكية والزجاجية وأخرى للمخلفات العضوية وكذلك بفناء المدرسة والتأكيد على صيانة المعامل والورش وكل التجهيزات والمعدات الفنية والتأكيد من صلاحيتها.