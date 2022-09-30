ممثل فرنسا: روسيا استخدمت «الفيتو» ضد قرار إدانتها بمجلس الأمن

أعلن ممثل فرنسا في مجلس الأمن، أن مشروع قرار إدانة روسيا فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا وضم مناطق جديدة إلى أراضيها حظي بتأييد 10 أعضاء من المجلس، وصوت واحد معارض كان من نصيب الاتحاد الروسي، و4 أصوات ممتنعة.

عدم اعتماد مشروع قرار إدانة روسيا

وأعلن ممثل فرنسا خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في أوكرانيا، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، عدم اعتماد مشروع القرار بعد التصويت بالرفض من دولة عضو دائم في المجلس إذ استخدمت حق الفيتو.