الأمن يكشف تفاصيل واقعة فتاة الأسمرات.. «والدتها ربطتها لتأديبها»

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما انتشرت عبر «فيس بوك»، متضمنا وجود فتاة مقيدة وسماع صوت استغاثة وبكاء صادر من إحدى الشقق بأحد العقارات بحي الأسمرات في القاهرة.

تفاصيل الواقعة

وقال بيان لوزارة الداخلية، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا وجود فتاة مقيدة وسماع صوت استغاثة وبكاء صادر من إحدى الشقق بأحد العقارات الكائنة بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة.

الفتاة ترفض اتهام والدتها بشيء

بانتقال رجال الشرطة والفحص، تبين تقييد ربة منزل، مقيمة في محل البلاغ، لابنتها كريمتها الطالبة والمقيمة بالعنوان ذاته، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، بقصد تأديبها، بسبب اعتدائها بالضرب على شقيقها الأصغر «5 أعوام».

وبسؤال الفتاة، أيدت ما جاء بالفحص ورفضت إتهام والدتها بشيء، وجرى تحرير الفتاة واتخاذ الإجراءات القانونية.