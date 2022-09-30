ممثل روسيا بمجلس الأمن: البعض يدفعنا لاستخدام الفيتو ضد قرار إدانة موسكو

قال ممثل الاتحاد الروسي في مجلس الأمن، إن بعض ممثلي الدول في مجلس الأمن وصلوا إلى مستوى متدن غير مسبوق، وانتهكوا الاعتبارات الأساسية، ولم نشهد أي مثال اعتمد فيه مجلس الأمن قرارا يدين أحد أعضاء المجلس، وروسيا لن تؤيد مشروعات القرارات التي تدين ضم 4 أقاليم أوكرانية، وذلك سعي من المجلس لدفع روسيا لاستخدام حق الفيتو.

وأوضح ممثل الاتحاد الروسي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن الأفعال العدائية التي تقوم بها البلدان الغربية تعزز عدم التعاون في مجلس الأمن، وهو رفض للممارسات والخبرات المكتسبة عبر سنوات، وذلك يعد استفزازا واضحا لروسيا.