ممثل روسيا يطالب مجلس الأمن بالبحث عن حل دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا

دعا ممثل روسيا في مجلس الأمن، أعضاء المجلس إلى الأخذ بعين الاعتبار الحقيقة المعلنة بشأن عمليات التصويت التي جرت على ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى سيادة موسكو، وتقييم نتائج الاستفتاءات بشكل مختلف، لافتا إلى أن روسيا يمكنها أن تتناول القضية من جانب حرية تعبير إرادة الشعوب التي تعتبر عنصرا مهما في الهيكل الديمقراطي للبلدان، وقد يعتبر البعض أن الاستفتاء لم يكن مطلوبا بالرغم من أهميته.

وأوضح ممثل الاتحاد الروسي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن المجلس لابد أن يدعو جميع أطرافه للانخراط في البحث عن حل دبلوماسي للنزاع، والسعي لتحقيق الهدف من خلال جهود مشتركة، مؤكدا أن الشركاء الغربيين برهنوا من جديد أنهم لا يسعون لإحلال السلام في أوكرانيا، فهم يحلمون بهزيمة روسيا من خلال العمليات العدائية المحاكة ضدها.

وأشار إلى أن من وافقوا على صياغة وثيقة ضد روسيا يعتمدون على أساليب عمل غير شفافة في التنسيق ولا يعززون المشاورات الثنائية ولا يرغبون في الاستماع إلى أفكار ومقترحات الأعضاء الآخرين، وليسوا على دراية كاملة بمصير هذا المشروع، بل يعملون على تقليل جهود المجلس الرئيسية في صون الأمن والسلام الدوليين، وسيستخدمون مخططاتهم المعروفة لتعبئة الموارد والضغط على الدول الأعضاء ونقل النقاش إلى الجمعية العامة.