رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

ممثل روسيا بمجلس الأمن: النظام الأوكراني يُفضل مصلحة الغرب على شعبه

كتب:

محمد أيمن سالم
09:47 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
ممثل روسيا في مجلس الأمن

ممثل روسيا في مجلس الأمن

قال ممثل روسيا في مجلس الأمن، إنه لا عودة عن قرارات موسكو، ولن نقبل مشروع القانون الذي اقترحه مجلس الأمن لإدانة روسيا بعد ضم 4 أقاليم أوكرانية، فنظام كييف يضع مصلحة رعاته من الغرب في مكانة أعلى من مصلحة بلاده وشعبه، وقد قاموا بإقصاء تلك المناطق ولا يمكن أن يلوموا إلا أنفسهم على ذلك، لافتا إلى أن النظام الأوكراني يفرض صعوبات على من يسعى للدخول إلى مناطقنا ما لم يسقط الكثير من الضحايا.

 

وأكد ممثل الاتحاد الروسي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن المجلس كانت لديه الفرصة لتوفير وثيقة متوازنة، وقد اقترحت روسيا بعض التعديلات لتحظى بالدعم الروسي أبرزها احترام السلامة الإقليمية لكل الدول الأعضاء ومبدأ حق تقرير المصير للشعوب، إعمالا لمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي الذي يعود لعام 1971، لافتا إلى أن وثائق منظمة السلم والتعاون بأوروبا التي وقعت عليها كل الدول الغربية تؤكد أن أمن الدول غير قابل للانقسام ولا يمكن لأي بلد أن يعزز من أمنه على حساب بلد آخر.

اقرأ المزيد:

ممثل فرنسا: روسيا استخدمت «الفيتو» ضد قرار إدانتها بمجلس الأمن

ممثل روسيا بمجلس الأمن: البعض يدفعنا لاستخدام الفيتو ضد قرار إدانة موسكو

ممثلة بريطانيا بمجلس الأمن: ضم روسيا لأراض أوكرانية لم يحدث منذ الحرب العالمية

مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: روسيا فبركت نتائج استفتاء ضم 4 أقاليم أوكرانية

بايدن: لن نعترف بضم روسيا أراض أوكرانية.. ومستعدون للدفاع عن كل الحلفاء
بقلم محمد أيمن سالم