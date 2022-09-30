ممثل روسيا بمجلس الأمن: النظام الأوكراني يُفضل مصلحة الغرب على شعبه

قال ممثل روسيا في مجلس الأمن، إنه لا عودة عن قرارات موسكو، ولن نقبل مشروع القانون الذي اقترحه مجلس الأمن لإدانة روسيا بعد ضم 4 أقاليم أوكرانية، فنظام كييف يضع مصلحة رعاته من الغرب في مكانة أعلى من مصلحة بلاده وشعبه، وقد قاموا بإقصاء تلك المناطق ولا يمكن أن يلوموا إلا أنفسهم على ذلك، لافتا إلى أن النظام الأوكراني يفرض صعوبات على من يسعى للدخول إلى مناطقنا ما لم يسقط الكثير من الضحايا.

وأكد ممثل الاتحاد الروسي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن المجلس كانت لديه الفرصة لتوفير وثيقة متوازنة، وقد اقترحت روسيا بعض التعديلات لتحظى بالدعم الروسي أبرزها احترام السلامة الإقليمية لكل الدول الأعضاء ومبدأ حق تقرير المصير للشعوب، إعمالا لمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي الذي يعود لعام 1971، لافتا إلى أن وثائق منظمة السلم والتعاون بأوروبا التي وقعت عليها كل الدول الغربية تؤكد أن أمن الدول غير قابل للانقسام ولا يمكن لأي بلد أن يعزز من أمنه على حساب بلد آخر.