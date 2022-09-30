ممثل روسيا بمجلس الأمن يطالب الأعضاء بالتصدي لضغوط الدول الغربية ضد روسيا

قال ممثل روسيا في مجلس الأمن إنه يأمل من أعضاء مجلس الأمن أن يتصدوا للضغوط التي تشكلها الدول الغربية ضد روسيا، لا سيما من يرغب في حماية أرائه والدفاع عنها والتعويل على سياسية مستقلة، وإعلاء مبدأ السيادة بين الدول، لافتا إلى أن من يعزز الدفع بهيمنة دولة واحدة وتابعيها هو لا يعترف بمبدأ المساواة، وطالب أعضاء مجلس الأمن بالوصول إلى آرائهم المستقلة الحيادية حول الوضع الراهن.

وكان مجلس الأمن ناقش مشروع قرار مدعوم بطلب أمريكي يدين قرارات ضم موسكو لأقاليم في جنوب وشرق أوكرانيا، ووصل التصويت إلى تأييد 10 أعضاء وصوت معارض و 4 أصوات ممتنعة عن المشاركة، وبناء عليه لم يعتمد مشروع القرار لأن التصويت الرافض هو لدولة روسيا وهي عضو دائم في المجلس.