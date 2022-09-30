موعد حلقة ندى موسى وجيهان خليل مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة

تصدر موعد حلقة الفنانة ندى موسي وجيهان خليل مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، محركات البحث على «جوجل»، عقب نشر البرومو الرسمي لاستضافتها في البرنامج المذاع عبر قناة «dmc».

البرنامج يستضيف نجوم مسلسلات رمضان الماضي

وبثت قناة «dmc» برومو للحلقة الجديدة التي ستستضيف فيها عددا من نجوم مسلسلات رمضان الماضي، وسيكون موعد حلقة الفنانة ندى موسي وجيهان خليل مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، هو 11 مساء الاثنين المقبل.

ويستضيف البرنامج الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على قناة «DMC»، عددا من الممثلين الذين ظهروا في مسلسلات رمضان الماضي، ومنهم الفنانة ندى موسي.

موعد حلقة جيهان خليل مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة

وتستضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، الفنانة جيهان خليل، وستعرض الحلقة على جزئين، الأول يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 11 مساء.

برنامج «صاحبة السعادة»

وتعرض إعادة الحلقة يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة 2 ظهرا.

واستضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس،في الحلقة الماضية من برنامجها الأشهر عددا من مذيعي فضائية «إكسترا نيوز» الإخبارية، على رأسهم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري.

أكدت الإعلامية إسعاد يونس، أن الفضائية نجحت وخلال فترة صغيرة في تحقق طفرة في مجال القنوات الإخبارية، مشيرة إلى أن «الطاهري» قدم فريقا من المتميزين في مجال الإعلام الخبري.

وأوضحت أن المهمة التي تقوم بها القناة الإخبارية ليست سهلة مطلقا في زمن أضحى الخبر فيه هو أحد أهم الأسلحة التي تعمل عليها كل الدول.