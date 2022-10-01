أحمد صيام يحتفل بزفاف ابنته في العين السخنة

احتفل الثنائي الفنان أحمد صيام والفنانة رانيا فتح الله بحفل زفاف ابنتهما آية على شاطئ البحر بالعين السخنة منذ قليل.

تفاصيل حفل الزفاف

وحرصت الفنانة الشابة بسنت صيام على تصوير ستوري عبر حسابها على إنستقرام نقلت به العديد من أجواء حفل زفاف شقيقتها الذي إقتصر الحضور به على العائلتين فقط دون وجود فنانين.

وحرصت العروس على الرقص والغناء مع العريس طوال السهرة، وشهد حفل الزفاف عقد القران قبل بدء سهرة الزفاف.

أعمال أحمد صيام

ويعرض في الوقت الحالي لأحمد صيام، مسلسل "طير بينا يا قلبي" مع ريم مصطفى ومحسن محي الدين وهالة فاخر وعمرو عبد العزيز ومصطفى هريدي ودنيا ماهر وابرأم سمير وليلى حسين ومحمد العمروسي ونور محمود ومن إخراج عصام نصار وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا حول مشاكل التعليم بين المدارس الإنترناشونال والمدارس العادية، ويعرض المسلسل عبر قناتي "أون" و "أون دراما".

كما عرض له مؤخرا مسلسل "منعطف خطر" مع كل من باسل خياط وريهام عبد الغفور وباسم سمرة وسلمى أبو ضيف وأحمد ماهر وغيرهم من الفنانين ومن تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود، ودارت قصته حول إكتشاف جريمة قتل غامضة وتثير جريمة القتل الشكوك حول أغلب الممثلين في العمل لحين يتم إكتشافها في نهاية أحداث المسلسل.

أما نجلة أحمد صيام بسنت صيام فكانت أخر أعمالها فيلم "زومبي" مع علي ربيع.