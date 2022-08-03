موعد عرض مسرحية لعبة الجنيه للفنان أحمد صيام

مع بداية فصل الصيف، يبحث الكثيرون عن العروض المسرحية الكوميدية والترفيهية والتي يمكن قضاء وقت لطيف مع العائلة أو الأصدقاء بأسعار مناسبة، لذلك يبحث الكثيرون عن مواعيد عرض مسرحية «لعبة الجنيه» من بطولة الفنان أحمد صيام، والفنانة رانيا فتح الله، والفنان حسن عبدالفتاح، والفنان خالد محروس، ومن إخراج أحمد عبد الرحمن العسعوس، ومن تأليف حسام الدالي.

وفيما يلي تعرض «الوطن» ضمن الأخبار الخدمية التي تنشر على مدار اليوم مواعيد عرض مسرحية «لعبة الجنيه» والتي من المقرر أن تكون خلال الفترة القادمة:

موعد عرض مسرحية لعبة الجنيه

ومن المقرر أن يتم عرض مسرحية لعبة الجنيه كوميدية ومن المقرر عرض المسرحية بداية من يوم الجمعة الموافق 5 أغسطس 2022، وحتى يوم الأحد الموافق 7 من نفس الشهر، على مسرح «الهوسابير» بالقاهرة في تمام الساعة 8 مساءً.

مسرحية لعبة الجنيه

وقال المخرج أحمد عبد الرحمن العسعوس، في تصريحات لجريدة «الوطن»، إن المسرحية تدور في إطار كوميدي، حيث يقوم الفنان أحمد صيام، الذي يؤدى دور «إبراهيم» الذي يبحث عن المال بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة، ولا يهتم سوى بتجميع المال، مهما كانت العواقب.

وأوضح إن الدور المحوري الثاني هو للفنانة رانيا فتح الله التي تجسد شخصية «عدلات زوجة إبراهيم» وهي امرأة بسيطة، تهتم فقط بحياتها اليومية، وتعاني من مشاكل بسبب زوجها البخيل.

وأشار إلى أن دور الفنان حسن عبدالفتاح الذي يقوم بتجسيد شخصية «منصور» وهو شخصية متزنة ذو أخلاق وصاحب قيم ودائما هو مصدر الحكمة والعقل.

وأوضح إن الهدف من قصة المسرحية هي عرض رسالة مفادها أن التطور الاقتصادي السريع يرتكز على دعائم رئيسية، وهناك أهمية التي تمثل حجرًا أساسيًا في التدفق المالي ونجاح العلاقات بين كافة الأطراف.