الأنبا يوليوس: أسقفية الخدمات وقعت 9 بروتوكولات تعاون مع مؤسسات الدولة

قال الأنبا يوليوس، إن أسقفية الخدمات وقعت 9 بروتوكولات تعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والدولية، مشددًا على أن الاهتمام الذي يوليه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لأسقفية الخدمات وعملها، حيث يرى أن خدمة الأسقفية تقدم لمسة خاصة للمحتاجين الذين هم أولى بالرعاية.

وأوضح الأنبا يوليوس، أن البروتوكولات التسعة وقعتها الأسقفية مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمبادرات الرئاسية، وكذلك الوثائق التنموية والتنويرية التي أطلقتها الكنيسة بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والدولية.

جاء ذلك خلال احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمرور 60 عامًا على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، بحضور البابا تواضروس الثاني، ووزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهشام أمنة، وزيرالتنمية المحلية، لمهندس العالمي هاني عازر، ونواب من البرلمان ومجلس الشيوخ الحاليين والسابقين وممثلو الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وعدد من الوزراء السابقين، الشخصيات العامة، وقد أقيم هذا الاحتفال تحت شعار ستون عامًا محبة وخدمة، والذي اختاره البابا تواضروس.

9 بروتوكولات وقعتها الأسقفية

وأوضح الأنبا يوليوس، أن البروتوكولات الموقعة، كالتالي:

أولًا: بروتوكول بين الدولة وأسقفية الخدمات من خلال هئية تعليم الكبار لإعطائهم المشاركين في برنامج محو الأمية شهادات معتمدة من الدولة لكل من يجتاز الامتحان ويتم الدورة التعليمية.

ثانيًا: بروتوكول مع جميعة المحاربين القدامى، فيما يخص بتوفير أجهزة تعويضية لتوفيرها لذوي الهمم، وهذا البروتوكول تم توقيعه معهم لجودة منتجاتهم.

ثالثًا: مبادرة مراكب النجاة لتقليل المفقودين خلال الهجرة غير الشرعية، والذي يعد برنامج مهم حيث يقدم ندوات توعية وتدريبات مهنية إعطاء شهادات معتمدة من الوزارة والكنيسة.

رابعًا: بروتوكول بالتعاون مع وزارة الخدمات العامة، وهذا البروتوكول يعمل على اعتماد مراكز أسقفية الخدمات كمراكز معتمدة تعطي شهادات معتمدة من الوزارة بعد الانتهاء من الكورسات المهنية.

خامسًا: بروتوكول مع وزارة البيئة، وهذا البروتوكول يعمل على التوعية بالتغيرات المناخية للحفاظ على مصر والبيئة والحد من تلك التغيرات.

سادسًا: أطلقت الكنيسة القبطية بالتعاون مع المجالس القومية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وثائق هامة منهم وثيقة من أجل تنظيم الأسرة، ووثيقة لمناهضة العنف ضد المرأة، ووثيقة لمقاومة العادة التي كانت منتشرة وتقل في مصر وهي ختان الإناث، ووثيقة مصر صديقه للبيئه من أجل الحفاظ على مصرنا الغالية.

مبادرة بنت الملك بالتعاون مع وزارة التضامن

سابعا: ومن أهم المبادرات مبادرة بنت الملك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في بنك ناصر وهي مبادرة تهدف المساعدة في تدبير مصروفات وتكاليف الزواج للبنات.

ثامنا: بروتوكول بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وقد تم توقيع هذا البروتوكول في وجود وكل مجموعة حياة كريمة فحياة كريمة تغير الحياة في القرى وأسقفية الخدمات تقدم التوعية و التغير الذهنى فالاسقفية تعمل على التغير الذهنى نفسة بالإضافة إلي الحياة و البيئة.

تاسعا: أطلق الرئيس المشروع القومي لتنظيم الأسرة المصرية ومشاركة الكنيسة القبطية في كورسات إعداد المقبلين على الزواج.

البابا يكرم عددًا من الوزراء في نهاية الاحتفال

وفي ختام الاحتفالية كرم البابا العديد من السادة الوزراء وممثلي بعض المؤسسات والهيئات والجمعيات هم: السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، والسفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة و شئون المصريين، الشيخ محمد الضويني، وكيل الأزهر، وسفيرة النرويج، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشرف صبحى ،وزير الشباب والرياضة، وحسن شحاته وزير القوى العاملة، وزير التربية والتعليم رضا حجازي، الوزير هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، خالد عبد الغفار، وزير الصحة و السكان، نفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف أحمد، رئيس جمعية المحاربين القدامى، ومحمد عشماوى، رئيس بنك ناصر.