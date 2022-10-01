وزيرة الخارجية الكندية: ندعم طلب أوكرانيا للانضمام إلى «الناتو»

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن بلادها تدعم طلب أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مضيفة في مؤتمر صحفي بواشنطن، إن موقفهم لم يتغير.

جولي: كندا تؤمن بسياسة الباب المفتوح التي يتبعها «الناتو»

وأوضحت جولي، أن كندا تؤمن بسياسة الباب المفتوح التي يتبعها حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأمس الجمعة، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس البرلمان «الرادا» رسلان ستيفانتشوك، ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شمايهال، طلب «كييف» للانضمام السريع إلى حلف «الناتو».

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بأن العالم لن يخضع أمامه، وأن الولايات المتحدة الأمريكية، لن تعترف بضم «موسكو» لـ4 مناطق:«دونيتسك» و«لوجانسك و«زابوريجيا» و«خيرسون» إلى روسيا.

بايدن: بوتين يختلق الأكاذيب باتهامه «واشنطن» بتخريب خط أنابيب «السيل الشمالي»

وقال بايدن، في مداخلة بالرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إنه لا يمكن للرئيس الروسي، الاستيلاء على أراضي بلد مجاور والنجاة بفعلته، مشيرا إلى أن بوتين، بات يعاني من تداعيات الحرب «الروسية الأوكرانية».

ورأى جو بايدن أن نظيره الروسي، يختلق الأكاذيب باتهامه الولايات المتحدة الأمريكية، بتخريب خط أنابيب غاز «السيل الشمالي». وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعداد «واشنطن»، للدفاع عن كل حلفائها في حلف شمال الأطلسي «الناتو» من التهديدات الروسية.

بايدن يوقع قانون لمواصلة تمويل مساعدات لأوكرانيا

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر المقبل، بما يضمن تقديم 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك»الروسية للأنباء.

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن بايدن وقع القانون، بعد إقرار مجلس «النواب» الأمريكي، مشروع القانون. وكانت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، كارين جان بيير، قالت في وقت سابق، إن «واشنطن» ستزود أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار، بينها 18 راجمة صواريخ «هيمارس».