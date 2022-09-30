«هذا الصباح» يشيد بملف «الوطن».. «التحول الأخضر» أمل مصر لمواجهة تغير المناخ

استعرض برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدّمه الإعلامي باسم طبانة، ويُعرض على شاشة extra news، الملف الخاص الذي نُشر في عدد اليوم بجريدة «الوطن» تحت عنوان «التحول الأخضر» أمل مصر لمواجهة تغير المناخ.. بدء تنفيذ مخطط لتحويل مشروعات الطاقة إلى «صديقة للبيئة».

التغيرات المناخية أكبر تهديد للأمن الغذائي

وقال الإعلامي باسم طبانة، إنّ الأمن الغذائي لا يتأثر بالأسمدة فقط، ولكن بالتغيرات المناخية حيث تمثل أكبر التهديدات، مشيرًا إلى أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية بهذا الملف، وخاصة فيما يتعلق بنتائج الاقتصاد الأخضر في مواجهة تغير المناخ.

وقال الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، إنّ مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية فيما يتعلق بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، إذ إنّ هناك نحو 30% أو 40% من حجم الاستثمارات المخصصة في الموازنة العامة للدولة عبارة عن استثمارات في المجال الأخضر.

خطة مصرية في تطوير وتحديث نظم الري

وأوضح، أنّ مصر لديها خطة في تطوير وتحديث نظم الري في مناطق الدلتا القديمة، إضافة إلى عمليات استصلاح الأراضي في المناطق الجديدة والظهير الصحراوي وخلافه، حيث تعتمد في ذلك، على عمليات تحديث كبيرة جدا.

وتابع بأنّ مصر كانت تعتمد على الوقود التقليدي في مجال الطاقة، مثل البنزين والسولار والمازوت وتحولنا إلى استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، وتعتمد المحطات التي جرى إنشاؤها حديثا على الدور المركبة، بحيث يتم إدخال الوقود تقليدي أو غاز، ويخرج منها أبخرة يمكن استخدامها في دورة أخرى لإنتاج الطاقة.

ونوّه بوجود تعاقدات كبيرة جدًا فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، وهناك اتفاقيات كثيرة جدا مع أكثر من 15 شركة عالمية باستثمارات كبيرة تقدر بالمليارات وسيتم التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنّ مصر في إطار الاستعداد لمؤتمر cop 27 تقدّمت بالتعهدات المالية فيما يتعلق باستكمال بقية الإجراءات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، سواء في مجال الطاقة والكهرباء والصناعة، وهو ما يحتاج إلى استثمارات كبيرة.